Bitcoin ve Ethereum için iddialı tahmin
Bitcoin ve Ethereum için yeni fiyat tahminleri açıklandı. Abra CEO’su Bill Barhydt, Bitcoin'in 700 bin dolara, Ethereum'un ise 16 bin dolara ulaşabileceğini söyledi. Barhydt'a göre, Trump yönetiminin genişleyici para politikaları kripto paraları zirvelere taşıyacak.
Kripto para piyasasına yönelik cesur tahminleriyle bilinen teknoloji şirketi Abra’nın CEO’su Bill Barhydt, Bitcoin ve Ethereum’un önümüzdeki döngüde rekor seviyelere ulaşabileceğini öne sürdü. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Barhydt, ABD hükümetinin ekonomik politikalarının Bitcoin ve diğer kripto varlıkları önemli ölçüde yukarı taşıyacağını belirtti.
Barhydt’a göre, Başkan Donald Trump yönetimi altında uygulanacak politikalar, piyasaya devasa bir likidite enjeksiyonu sağlayacak ve bu durum, kripto paralara olan talebi artıracak. Özellikle faiz oranlarını düşürme yönündeki çabalar ve vadesi dolan 7 trilyon dolarlık ABD borcunun yeniden finanse edilmesi gerekliliği, piyasada para arzını ciddi şekilde genişletebilir.
350 BİN DOLAR TEMEL SENARYO
NTV'nin haberine göre, vergi indirimleri ve genişleyici mali politikaların da bu süreci hızlandıracağını belirten Barhydt, Bitcoin’in 2025 yılının ilk çeyreğinde 350 bin dolara ulaşmasını “temel senaryo” olarak görüyor. Ancak, daha iyimser tahminlerinde Bitcoin’in 700 bin dolara kadar yükselebileceğini ve Ethereum’un 16 bin dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Aynı şekilde, Solana’nın da bu döngüde 900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Barhydt’ın bu iyimser bakış açısının temelinde, likidite artışının riskli varlıklara olan ilgiyi artıracağı düşüncesi yatıyor. “Modelim çok basit. Bu yönetim faiz oranlarını düşürmek istiyor ve bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklar” ifadelerini kullanan Barhydt, genişleyici para politikalarının Bitcoin ve diğer kripto varlıkları yukarı taşıyacağını savunuyor.