Bitcoin ve Ethereum için iddialı tahmin

350 BİN DOLAR TEMEL SENARYO

NTV'nin haberine göre, vergi indirimleri ve genişleyici mali politikaların da bu süreci hızlandıracağını belirten Barhydt, Bitcoin’in 2025 yılının ilk çeyreğinde 350 bin dolara ulaşmasını “temel senaryo” olarak görüyor. Ancak, daha iyimser tahminlerinde Bitcoin’in 700 bin dolara kadar yükselebileceğini ve Ethereum’un 16 bin dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Aynı şekilde, Solana’nın da bu döngüde 900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.