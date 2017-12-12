Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
Son dönemde yatırımcısı artan kripto para birimleri arasında, bir ayda yüzde 300 değer kazanan Litecoin dikkat çekiyor.
Son bir ayda yüzde 300'e yakın bir artış gösteren Litecoin kripto para dünyasının yeni yıldızlarından birisi olarak gösteriliyor.
Eski Google çalışanı Charlie Lee tarafından geliştirilen Litecoin'i Türkiye’deki ve dünyadaki coin borsalarından alabilirsiniz.
Bunun için söz konusu platformlarda hesap açmanız ve güvenli bir yöntemle buradaki hesabınıza para göndermeniz gerekiyor.