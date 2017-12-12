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  3. 12 Aralık 2017 13:32

Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi

Son dönemde yatırımcısı artan kripto para birimleri arasında, bir ayda yüzde 300 değer kazanan Litecoin dikkat çekiyor.

Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi

Son bir ayda yüzde 300'e yakın bir artış gösteren Litecoin kripto para dünyasının yeni yıldızlarından birisi olarak gösteriliyor.

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Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi

Eski Google çalışanı Charlie Lee tarafından geliştirilen Litecoin'i Türkiye’deki ve dünyadaki coin borsalarından alabilirsiniz.

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Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi

Bunun için söz konusu platformlarda hesap açmanız ve güvenli bir yöntemle buradaki hesabınıza para göndermeniz gerekiyor.

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Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi

Ancak söz konusu platformu seçmeden önce araştırmanızı iyi yapmanız ve hakkında olumlu referanslar bulunan bir yeri seçmeniz oldukça önemli.

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