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  3. 11 Ocak 2018 10:50

Bitcoin'i coşturacak açıklama

2016'da Bitcoin'e desteğini sonlandıran Microsoft, yeniden desteğe başladığını duyurdu.

Bitcoin'i coşturacak açıklama

İlk olarak 2014 yılında Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayan Microsoft, 2016 yılına geldiğimizde bu desteği sonlandırdığını duyurmuştu. ABD merkezli teknoloji devi bu kararın arkasında Bitcoin değerinin ani çıkış ve inişler yaşaması olduğunu belirtmişti. Şirket Bitcoin desteğine yeniden start verdiğini resmen duyurdu.

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Bitcoin'i coşturacak açıklama

Alınan karar sonrası Windows ve Xbox mağazalarından oyun, film ve uygulama alışverişlerinizi Bitcoin ile ödeyebileceksiniz.

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Bitcoin'i coşturacak açıklama

Ancak Microsoft, giysi ve aksesuar gibi fiziksel alışverişlerinizde Bitcoin ödemesini kabul etmeme kararını değiştirmiş değil.

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Bitcoin'i coşturacak açıklama

3 ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin özellikle 2017'deki çıkışı ile pek çok kişinin merceğinde. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

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