Bitcoin'i coşturacak açıklama
2016'da Bitcoin'e desteğini sonlandıran Microsoft, yeniden desteğe başladığını duyurdu.
İlk olarak 2014 yılında Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayan Microsoft, 2016 yılına geldiğimizde bu desteği sonlandırdığını duyurmuştu. ABD merkezli teknoloji devi bu kararın arkasında Bitcoin değerinin ani çıkış ve inişler yaşaması olduğunu belirtmişti. Şirket Bitcoin desteğine yeniden start verdiğini resmen duyurdu.
Alınan karar sonrası Windows ve Xbox mağazalarından oyun, film ve uygulama alışverişlerinizi Bitcoin ile ödeyebileceksiniz.
Ancak Microsoft, giysi ve aksesuar gibi fiziksel alışverişlerinizde Bitcoin ödemesini kabul etmeme kararını değiştirmiş değil.