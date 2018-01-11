Bitcoin'i coşturacak açıklama

İlk olarak 2014 yılında Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayan Microsoft, 2016 yılına geldiğimizde bu desteği sonlandırdığını duyurmuştu. ABD merkezli teknoloji devi bu kararın arkasında Bitcoin değerinin ani çıkış ve inişler yaşaması olduğunu belirtmişti. Şirket Bitcoin desteğine yeniden start verdiğini resmen duyurdu.



