  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Nisan 2020 13:51

Bitlis'te baharla ters laleler açtı

lkbahar mevsiminde Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi ve bağlı köylerdeki dağlık alanlarda yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' adı verilen ters laleler eşsiz bir güzellik sergiliyor.

Bitlis'te baharla ters laleler açtı

lkbahar mevsiminde Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi ve bağlı köylerdeki dağlık alanlarda yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' adı verilen ters laleler eşsiz bir güzellik sergiliyor.

1/ 11
Bitlis'te baharla ters laleler açtı

Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği sırada boynunu büktüğü inancıyla Hristiyan dünyası tarafından kutsal sayılan, ters laleler başta yöre halkı olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

2/ 11
Bitlis'te baharla ters laleler açtı

3/ 11
Bitlis'te baharla ters laleler açtı

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM