Bitlis'te inanılmaz olay: Yakıt tankerinin içinde yakalandılar
Bitlis'te polis ekiplerinin kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir yakıt tankerinin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda, akılalmaz bir yöntemle taşınan kaçak göçmenler yakalandı.
Yakıt Tankerinin İçinde Tehlikeli Yolculuk
İstihbari değerlendirmeler sonucunda kent merkezinde şüpheli bir yakıt tankeri durduruldu. Sadece akaryakıt taşımacılığında kullanılması gereken devasa tankerin iç bölmelerinde uzman ekiplerce detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, havasız ve son derece tehlikeli şartlar altında tankerin içine gizlenmiş durumda olan tam 30 düzensiz göçmen tespit edildi.
1 organizatör yakalanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)