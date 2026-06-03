Bitlis'te inanılmaz olay: Yakıt tankerinin içinde yakalandılar

Yakıt Tankerinin İçinde Tehlikeli Yolculuk

İstihbari değerlendirmeler sonucunda kent merkezinde şüpheli bir yakıt tankeri durduruldu. Sadece akaryakıt taşımacılığında kullanılması gereken devasa tankerin iç bölmelerinde uzman ekiplerce detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, havasız ve son derece tehlikeli şartlar altında tankerin içine gizlenmiş durumda olan tam 30 düzensiz göçmen tespit edildi.