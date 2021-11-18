Bitmek bilmeyen tartışma: Maskeler koruyor mu? İlk kez kanıtlandı...
Koronavirüs pandemisi başladığından beri en çok tartışılan konulardan biri olan maske kullanımıyla ilgili yeni bir araştırma yayınlandı.
Pandeminin başından beri dünyanın birçok ülkesinde tartışma konusu olan maske kullanımının koronavirüs vakalarını önlemede etkili olduğu ilk kez kanıtlandı. Yapılan bir araştırma maske takmanın, sosyal mesafenin ve el yıkamanın vakaları engellemede etkili önlemler olduğu, en etkilisinin maske takmak olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.
The BMJ'de yayınlanan araştırmaya imza atan Monash Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, "Yapılan incelemeler el yıkama, maske takma ve fiziksel mesafeyi de içeren çeşitli kişisel koruyucu önlemlerin Covid-19 insidansında azalma ile ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.
MASKE, EL YIKAMA VE SOSYAL MESAFEYE DEVAM EDİLMELİ
Sonuçlar, aşı programlarının yanı sıra maske takmaya, sosyal mesafeye ve el yıkamaya devam etme ihtiyacını vurgularken sınırların, okulların ve işyerlerinin kapatılması gibi çok yönlü önlemlerin nüfus üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini değerlendirmek için daha fazla analiz yapılması gerektiğini ortaya koydu.
ŞİMDİYE KADAR KESİN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI
Halk sağlığı veya ilaç dışı müdahalelerin grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede faydalı olduğu biliniyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bu yöntemleri Kovid’in yayılmasını engellemek için kullanmaya çalışıyor. Ancak şimdiye kadar incelemeler, uzmanların bu tür önlemlerin Kovid ile mücadeledeki etkinliği hakkında kesin sonuçlar çıkarmasını sağlayacak kadar sağlam değildi.