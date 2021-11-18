Bitmek bilmeyen tartışma: Maskeler koruyor mu? İlk kez kanıtlandı...

Pandeminin başından beri dünyanın birçok ülkesinde tartışma konusu olan maske kullanımının koronavirüs vakalarını önlemede etkili olduğu ilk kez kanıtlandı. Yapılan bir araştırma maske takmanın, sosyal mesafenin ve el yıkamanın vakaları engellemede etkili önlemler olduğu, en etkilisinin maske takmak olduğunu bilimsel olarak kanıtladı.