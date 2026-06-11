Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, solunum sıkıntısı ve karın şişliğiyle başvuran 58 yaşındaki Rus hastanın yumurtalığından 12 kilogram ağırlığında, 50 santimetrelik dev tümör çıkarıldı. Doç. Dr. Emre Köle ve ekibinin acil operasyonuyla sağlığına kavuşan hasta, ameliyat sonrası 20 kilo verdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tıp dünyasında nadir karşılaşılan başarılı bir cerrahi operasyona imza atıldı. Uzun süredir devam eden solunum sıkıntısı, şiddetli karın ağrısı ve karın bölgesinde anormal büyüme şikayetleriyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran 58 yaşındaki Rus uyruklu O.V.'nin yumurtalığından devasa boyutlarda bir kitle çıkarıldı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Emre Köle'ye konsülte edilen hastanın tıbbi görüntüleme ve fizik muayene sonuçlarında, yumurtalık kaynaklı dev bir kitle saptandı.
Hastada tümörün yanı sıra kanser şüphesi ve hayati risk taşıyan yaygın enfeksiyon (sepsis) tablosu tespit edildi. Riskli klinik durum üzerine Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Merve Çakır Köle ile yapılan değerlendirme sonucunda vakit kaybedilmeden acil cerrahi müdahale (laparotomi) kararı alındı. Doç. Dr. Emre Köle, Op. Dr. Hakan Demir ve Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanı Op. Dr. Merve Çakır Köle eşliğinde gerçekleştirilen açık ameliyatta, hastanın yumurtalığından tam 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığında dev bir kitle başarıyla temizlendi.
Ameliyat sonrası hastanın böbrek fonksiyonları ile enfeksiyon değerlerinin hızla düzeldiğini ve hastanın yaklaşık 20 kilogram verdiğini belirten Doç. Dr. Emre Köle, kısa süre içinde taburcu işlemlerinin planlandığını açıkladı.