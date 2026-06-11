Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!

Hastada tümörün yanı sıra kanser şüphesi ve hayati risk taşıyan yaygın enfeksiyon (sepsis) tablosu tespit edildi. Riskli klinik durum üzerine Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Merve Çakır Köle ile yapılan değerlendirme sonucunda vakit kaybedilmeden acil cerrahi müdahale (laparotomi) kararı alındı. Doç. Dr. Emre Köle, Op. Dr. Hakan Demir ve Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanı Op. Dr. Merve Çakır Köle eşliğinde gerçekleştirilen açık ameliyatta, hastanın yumurtalığından tam 50 santimetre boyutunda ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığında dev bir kitle başarıyla temizlendi.