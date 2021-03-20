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  4. Bitmeyen koronavirüs! DSÖ açıkladı: ''3 aydan uzun sürüyor''

Bitmeyen koronavirüs! DSÖ açıkladı: ''3 aydan uzun sürüyor''

Genelde koronaya yakalanan hastalar, 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor.

Genelde koronaya yakalanan hastalar, 3-4 hafta süren bir tedavinin ardından iyileşiyor. Ancak bazı hastalarda bu süre 3 ayı aşabiliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, COVID-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor. Bu vakalara da 'long COVID' yani 'uzun COVID' ya da 'bitmeyen COVID' deniyor.

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Özellikle virüsü ağır atlatan hastalarda bu durum daha sık görülürken ABD ve Avrupa'da bu hastalar için rehabilitasyon merkezleri açılıyor.

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Uzun COVID geçiren hastaların iyileşme süreleri, solunum egzersizleri, psikiyatrik destek verilen rehabilitasyon merkezlerinde kısalıyor.

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