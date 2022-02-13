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  4. Bitti, bitiyor derken bitmiyor! Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Bitti, bitiyor derken bitmiyor! Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, haftalık bilgilendirme raporunda, farklı Covid-19 virüslerinin birleşiminden oluşan "Deltacron" varyantının resmi olarak tespit edildiği kayıtlara geçti.

Bitti, bitiyor derken bitmiyor! Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi - Resim: 1

Dünya üzerinde 410 milyondan fazla insanda tespit edilen ve mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdüren koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir uyarı mesajı Birleşik Krallık’tan geldi. 

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Bitti, bitiyor derken bitmiyor! Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi - Resim: 2

İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, bir süredir kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiğini duyurdu.

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Bitti, bitiyor derken bitmiyor! Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi - Resim: 3

Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda tespit edilen “Deltacron”un hibrit bir virüs olduğu kaydedildi. 

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Bitti, bitiyor derken bitmiyor! Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi - Resim: 4

İngiltere’de bu varyantın tespit edildiği belirtilirken bu varyantın henüz ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair net bir bilgi olmadığı belirtildi.

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