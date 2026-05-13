Biyodizel üretim tesisinde büyük yangın: 1 işçi feci şekilde can verdi
Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Yangın sırasında yüksekten düşen 1 işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
1 / 6
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
2 / 6
YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Yangın sırasında tankın üzerinde bulunan işçi S.G.(47) 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İşçilerden Ö.F.D. (30) de yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, G. ve D.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak G., kurtarılamadı. S.G.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
3 / 6
4 / 6