Biyodizel üretim tesisinde büyük yangın: 1 işçi feci şekilde can verdi

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Yangın sırasında tankın üzerinde bulunan işçi S.G.(47) 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İşçilerden Ö.F.D. (30) de yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, G. ve D.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak G., kurtarılamadı. S.G.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.