''Biz bu aşıyı olacağız, siz de olun''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk etapta 10 milyon adet geleceğini açıkladığı Çin aşıları bu hafta kullanıma giriyor. Bilim insanları toplumun aşılanması taraftarı.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, “Aşıyı şiddetle bekliyorum. Kullanım izni verilen aşıyı olacağım” dedi. Prof. Dr. Tevfik Özlü ise görüşünü, “Ulaşabildiğim aşıyı olmayı düşünüyorum” diye açıkladı. Öte yandan EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, Çin aşısıyla ilgili akıllardaki soruları yanıtladı.
Tüm dünyada olduğu gibi corona virüs aşılarının güvenliği ülkemizde de tartışmaya açıldı. Ancak bilim insanları pandemiden kurtulmanın tek yolunun aşılama olduğunu belirtiyor. Bilim Kurulu üyeleri de aşı konusunda şu düşüncelerini açıkladı:
"Aşı konusunda bir tereddüt olsa da bu tereddütün bir süre sonra aşılacağını ve vatandaşın doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Aşı olmak isteyenlerin sayısının fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü en güvenli korunma yolu aşı. Zaten sanıldığı kadar da bol aşı olmayacak. Ülkeler aşıyı almak için sıradalar. Gündeme gelen aşıların teknolojileri birbirinden farklı. Ama yine de ulaşabildiğim aşıyı ben de olmayı düşünüyorum. Çünkü pandeminin kırılması adına aşı çok önemli."
"GELİR GELMEZ OLACAĞIM" Prof. Dr. Pınar Okyay: “Pandemi dönemlerinde aşılar için erken kullanım izni kaçınılmaz bir süreç. Çünkü inanılmaz bir ölüm ve hastalık hızı var. Faz 1, Faz 2 çalışmaları sona erdi. Bizdeki Faz 3 çalışması büyük insan kitlelerinde yapıldı. İlk ara değerlendirme raporları yapıldığında ve sonuçlar şeffaflıkla paylaşıldığında vatandaşın aklında soru işareti kalmayacağını düşünüyorum.