  4. Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor...

Bursa'da yaşayan ve kendilerine Atık Avcısı diyen iki arkadaş çöp çöp dolaşıp, çöplerde bulduklarıyla herkesi şaşırtmayı başardı.

Bursa'da internette içerik üreten Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın, çöp konteynırlarını gezerek değerli eşyalar buluyor.

Bazı videolarda çöplerden çıkan eşyaların değeri ise dudak uçuklatıyor. 

Buldukları eşyaları ise Youtube'daki "Atık Avcısı" kanalında paylaşarak binlerce kişi tarafından izleniyor. 

Çöp karıştırarak akıllı telefonlardan, kullanılmamış yemek takımlarına, takılardan değerli saatlere kadar birçok eşya bulan Yusuf Emre Kürkçü ve Engin Altın çöpe giden israfı gözler önüne seriyor. 

