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BM, asrın felaketinin ekonomik bilançosunu açıkladı

Birleşmiş Milletler, Türkiye'yi sarsan depremlerin neden olduğu hasarın 100 milyar doları aşacağını açıkladı.

BM, asrın felaketinin ekonomik bilançosunu açıkladı - Resim: 1

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen rutin haftalık basın toplantısına Gaziantep'ten video konferansla katıldı.

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BM, asrın felaketinin ekonomik bilançosunu açıkladı - Resim: 2

6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 1 ay geçtiğini belirten Vinton, deprem nedeniyle bölgedeki 2,7 milyon kişinin yerinden olduğunu, 600 bine yakın bina veya iş yerinin yıkıldığını belirtti.

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BM, asrın felaketinin ekonomik bilançosunu açıkladı - Resim: 3

Vinton, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalarla, hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların desteklediği zarar tutarının 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

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BM, asrın felaketinin ekonomik bilançosunu açıkladı - Resim: 4

Temsilci Vinton, deprem bölgesinde yeniden toparlanma çalışmalarının hayatın normale dönmesi açısından kritik önemde olduğunu dile getirmişti.

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