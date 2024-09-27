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BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, protesto edildi. Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti.

Kaynak: AA
BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti - Resim: 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına protestolar eşliğinde başladı.

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BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti - Resim: 2

Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra Türk heyeti ve birçok delegasyon  salonu terk etti.

İsrail başbakanı konuşmasına, BM'deki "iftiralara" karşı koyma sözü vererek başladı.

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BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti - Resim: 3

"Olası yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için BM Genel Kurulu'na gelmeye karar verdim" diyen Netanyahu, İsrail'in barış istediğini öne sürdü.

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BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti - Resim: 4

Ayrıca Suudı̇ Arabı̇stan ı̇le normalleşme anlaşmasının ekı̇mden önce yakın olduğunu belirti.

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