BM'de kürsüye çıkan Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti salonu terk etti
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, protesto edildi. Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti.
Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına protestolar eşliğinde başladı.
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Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti.
İsrail başbakanı konuşmasına, BM'deki "iftiralara" karşı koyma sözü vererek başladı.
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"Olası yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için BM Genel Kurulu'na gelmeye karar verdim" diyen Netanyahu, İsrail'in barış istediğini öne sürdü.
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Ayrıca Suudı̇ Arabı̇stan ı̇le normalleşme anlaşmasının ekı̇mden önce yakın olduğunu belirti.
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