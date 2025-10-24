Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü ve kayıp var

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI; 8 KİŞİ ARANIYOR

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün saat 01.06'da gelen ihbar üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede bir kişinin yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi.