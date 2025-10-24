Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında umuda yolculuk faciayla bitti. Kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi sağ kurtuldu, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı.
Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.
1 kaçak göçmenin ise yüzerek karaya çıktığı belirlendi.
1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI; 8 KİŞİ ARANIYOR
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün saat 01.06'da gelen ihbar üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede bir kişinin yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi.
