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  3. 28 Haziran 2020 17:00

Bodrum Belediye Başkanı'ndan fahiş fiyat açıklaması

Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'daki işletmelerde fiyatlar cep yakıyor. Fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ''Her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider'' dedi.

Bodrum Belediye Başkanı'ndan fahiş fiyat açıklaması

Bodrum’daki işletmelerde yiyeceklerin yüksek fiyatlara satılması tartışmalarına ilişkin Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamada bulundu.

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Bodrum Belediye Başkanı'ndan fahiş fiyat açıklaması

Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider” dedi. Aras şunları kaydetti:

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Bodrum Belediye Başkanı'ndan fahiş fiyat açıklaması

Son günlerde işletmelerimizin fahiş fiyat uyguladığına dair bir karalama kampanyası yürütülüyor. Buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu insanların beklentilerine göre hizmet sunulan yerler de var. Bodrum’un bu işletmelere de ihtiyacı var.

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Bodrum Belediye Başkanı'ndan fahiş fiyat açıklaması

Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider. Bodrum’un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Örneğin Bodrum'da her bütçeye göre döner var. Ama altın tabakta döner yemek isteyen de var.

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