Bodrum Belediye Başkanı'ndan fahiş fiyat açıklaması
Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'daki işletmelerde fiyatlar cep yakıyor. Fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ''Her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider'' dedi.
Bodrum’daki işletmelerde yiyeceklerin yüksek fiyatlara satılması tartışmalarına ilişkin Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamada bulundu.
Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider” dedi. Aras şunları kaydetti:
Son günlerde işletmelerimizin fahiş fiyat uyguladığına dair bir karalama kampanyası yürütülüyor. Buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu insanların beklentilerine göre hizmet sunulan yerler de var. Bodrum’un bu işletmelere de ihtiyacı var.