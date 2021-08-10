Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı
Görevleri tamamlandığı için evlerine dönen yangın söndürme ekipleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından uğurlandı. Bodrum Halkı da evlerinden, sokaklardan alkışlarla yangın söndürme ekiplerine teşekkürlerini sundu.
Bodrum Yarımadası’nın çeşitli bölgelerinde günlerce süren yangınların kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarında da sona gelindi.
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Ülkemizin birçok bölgesinden Bodrum’a yardım için gelen yangın söndürme ekipleri günlerce süren özverili çalışmaların ardından bugün dönüş yoluna çıktı.
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Ekipleri uğurlamaya Mumcular’a gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yangında mücadele veren herkese tek tek teşekkür ederek şükranlarını iletti.
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Başkan Aras yaptığı konuşmada, kendilerini bu mücadelede yalnız bırakmayan herkesin emeklerinin çok kıymetli olduğunu belirtti. Bir daha ki buluşmanın felaket sebebiyle olmaması temennisinde bulundu.
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