Bodrum kattaki mide bulandıran rezalete baskın: Ortaya çıkan manzara mide bulandırdı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimleri sırasında Osmangazi Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında uygunsuz bir üretim faaliyeti tespit etti. Hijyen standartlarının tamamen göz ardı edildiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, üretimi anında sonlandırdı.

Yapılan kontrollerde, yemeklerin gün ışığından ve temiz hava sirkülasyonundan yoksun, haşere ve bakteri oluşumuna müsait bodrum katında hazırlandığı anlaşıldı.