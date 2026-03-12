Bodrum kattaki mide bulandıran rezalete baskın: Ortaya çıkan manzara mide bulandırdı
Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda güvenliğini hiçe sayan bir operasyona imza attı. Bir apartmanın bodrum katında hijyenden uzak şartlarda yemek üretimi yapıldığı ihbarını alan ekipler, adrese baskın düzenledi. Baskında ortaya çıkan manzara mide bulandırdı.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimleri sırasında Osmangazi Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında uygunsuz bir üretim faaliyeti tespit etti. Hijyen standartlarının tamamen göz ardı edildiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, üretimi anında sonlandırdı.
Yapılan kontrollerde, yemeklerin gün ışığından ve temiz hava sirkülasyonundan yoksun, haşere ve bakteri oluşumuna müsait bodrum katında hazırlandığı anlaşıldı.
Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gıda güvenliği konusundaki kararlılıklarını şu sözlerle vurguladı:
"Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, 7/24 esasına göre gıda sektörünü takibimizde tutuyoruz. Osmangazi Mahallesi'ndeki bu uygunsuz üretim alanına gelen ihbar sonrası ekiplerimiz hızla müdahale ederek faaliyeti durdurdu."
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Öndersev, vatandaşların da gıda güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Denetimlerin hafta içi ve hafta sonu aralıksız sürdüğünü vurgulayan Müdür, özellikle resmi ruhsatı bulunmayan ve kontrolsüz ortamlarda üretilen gıdaların tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.