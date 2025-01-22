  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir anda belirdi ve... Bodrum Marina'yı hortum vurdu

Bodrum Marina'yı hortum vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Merkez Marina bölgesinde bir anda ortaya çıkan hortum, ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Bodrum Marina'yı hortum vurdu - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesi Tepecik Mahallesi’nde, limana yakın bir bölgede ortaya çıkan hortum, çevredeki vatandaşları ve yat sahiplerini paniğe sevk etti. Kısa sürede etkisini gösteren hortum hızla yükseldi.

1 / 3
Bodrum Marina'yı hortum vurdu - Resim: 2

Hortum, limana ulaşmadan etkisini kaybetti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, bazı vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde hortumun kısa süre içinde yükselip ardından dağıldığı ve çevredeki insanların panik anları yer aldı.

2 / 3
Bodrum Marina'yı hortum vurdu - Resim: 3
3 / 3