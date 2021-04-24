Bodrum plajları turistlere kaldı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cadde, sokak ve plajlar, kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı.
Bodrum'un meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamada boş kaldı.
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Turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
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Dünyaca ünlü Kumbahçe Paşatarlası ve Gümbet Sahili'ne gelen turistler hava sıcaklığının 26, deniz su sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte denizin keyfini çıkardı.
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Bodrumlular ise balkonlarında oturup güneşli havadan faydalanmaya çalıştı.
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