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  3. 01 Ekim 2018 15:41

Bodrum sağanak yağışa teslim

İzmir'de hayatı felç eden sağanak yağış Muğla'nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bodrum sağanak yağışa teslim

Bodrum ilçesinde görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

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Bodrum sağanak yağışa teslim

Yarımadanın farklı noktalarında etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden durma noktasına gelen yollarda araç sürücüleri güçlükle geçiş yaptı. Aşırı yağış nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.

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Bodrum sağanak yağışa teslim

Bodrum-Konacık karayolu Atatürk Bulvarı'nda oluşan büyük çaplı su birikintisi yüzünden ilerleyemeyen araçlar, trafiği aksattı.

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Bodrum sağanak yağışa teslim

Kent merkezinde tıkanan rögarlar vatandaşlarca açılmaya çalışıldı. Evleri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar, kendi imkanlarınca tedbir almaya çalıştı.

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