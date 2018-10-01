Bodrum sağanak yağışa teslim
İzmir'de hayatı felç eden sağanak yağış Muğla'nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yarımadanın farklı noktalarında etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden durma noktasına gelen yollarda araç sürücüleri güçlükle geçiş yaptı. Aşırı yağış nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.
Bodrum-Konacık karayolu Atatürk Bulvarı'nda oluşan büyük çaplı su birikintisi yüzünden ilerleyemeyen araçlar, trafiği aksattı.