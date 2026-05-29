Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu: Tatilciler 30 derecede denizin ve güneşin tadını çıkarıyor
Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 3. gününde de sahil yoğunluğu hız kesmeden sürüyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler Kumbahçe, Gümbet ve Bitez gibi dünyaca ünlü plajlara akın etti.
Uzun tatil fırsatını değerlendiren yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un eşsiz maviliklerinde hem şehir hayatının yorgunluğunu atıyor hem de bayram coşkusunu deniz keyfiyle birleştiriyor.
Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının ise yüzmek için ideal seviye olan 21 dereceyi bulduğu ilçede; Kumbahçe, Paşatarlası, Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Göltürkbükü, Gündoğan ve Turgutreis plajları tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.
Sahil bandında bazı tatilciler Ege'nin serin sularında serinlemeyi tercih ederken, kimileri de şezlonglarda güneşin tadını çıkarıyor. Özellikle deniz kıyısında kumdan kaleler yapan çocukların renkli görüntüleri plajlara neşe katıyor.