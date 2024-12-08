Bodrum sular altında kaldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta dereler taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve işyerini su bastı.
Kaynak: DHA / İHA
Bodrum'da bir anda bastıran sağanak yağmur, ekipleri teyakkuza geçirdi.
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Kırmızı alarma geçen ilçede gece saatlerinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
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Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri'nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
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Yolda ilerleyemeyen araçlar iki yönlü olarak geri dönmek zorunda kaldı. Bazı araçlar suda mahsur kaldı.
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