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  4. Sağanak yağışlar vurdu, tatil cenneti sulara gömüldü

Bodrum sular altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta dereler taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve işyerini su bastı.

Kaynak: DHA / İHA
Bodrum sular altında kaldı - Resim: 1

Bodrum'da bir anda bastıran sağanak yağmur, ekipleri teyakkuza geçirdi.

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Bodrum sular altında kaldı - Resim: 2

Kırmızı alarma geçen ilçede gece saatlerinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

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Bodrum sular altında kaldı - Resim: 3

Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri'nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

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Bodrum sular altında kaldı - Resim: 4

Yolda ilerleyemeyen araçlar iki yönlü olarak geri dönmek zorunda kaldı. Bazı araçlar suda mahsur kaldı.

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