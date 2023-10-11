Bodrum susuz kaldı! Sondaj kuyuları devreye girecek

'ABONE SAYISINDA YÜZDE 29 ORANINDA ARTIŞ VAR'

"Mumcular Barajı kapatıldıktan sonra önce 82 bin metreküp olan arıtma su kapasitemiz 62 binlere indi" diyen Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"380 litre olan yer altı su havzamızda su, bugün itibarıyla 320 litrelere kadar düşmüş durumda. DSİ Geyik Barajı'nın da artık son noktaya geldiğini ve perşembe günü kapatmak zorunda kalınacağını ifade ettiler. Bodrum'a Geyik Barajı'ndan yapılan 5 milyon metreküp tahsisin dışında 5 milyon metreküp daha su tahsisi yapılıyordu. Geri kalan kısmını da Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ni soğutma suyu için kullanılıyor. Geyik Barajı da gittiğinde, içme suyuna ham su sağlayan 2 barajımızı kaybetmiş olacağız. İçme suyunda ham su girişleri sadece yer altı suyundan gelen kaynaklara dönmüş olacak. Elimizde bulunan 380 litre civarında bir suya mahkum edilmiş olacağız. 75 bin olan abonemiz, bugün itibarıyla 97 bine ulaşmış durumda. Abone sayısında yüzde 29 oranında artış var. 2015 yılında Bodrum'a verdiğimiz su 12 milyon metreküpken, 2022'de 17 milyon 750 bin metreküp, su tüketimindeki artış ise yüzde 45 düzeylerine geldi."