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  3. 07 Ağustos 2019 18:42

Bodrum ve Milas'taki orman yangınından kareler

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yangın çıktı. Bodrum'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. İşte yangından fotoğraflar...

Bodrum ve Milas'taki orman yangınından kareler

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Bodrum ve Milas'taki orman yangınından kareler

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Bodrum ve Milas'taki orman yangınından kareler

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Bodrum ve Milas'taki orman yangınından kareler

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