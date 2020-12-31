Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Bodrum, Yahşi'de bulunan pelet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı 3 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürülürken fabrikadan geriye külleri kaldı.
Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde bulunan Yahşi Kavşağı yakınında faaliyet gösteren marangozhane ve pelet üretim tesisinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşyeri içerisinde bulunan malzemelerin tutuştuğu yangın, kısa sürede işyerinin bin metrekareye yakın kapalı alanının tamamını sardı.
Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi olay yerine sevk edildi.