  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Aralık 2020 10:21

Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

Bodrum, Yahşi'de bulunan pelet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı 3 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürülürken fabrikadan geriye külleri kaldı.

Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde bulunan Yahşi Kavşağı yakınında faaliyet gösteren marangozhane ve pelet üretim tesisinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

1/ 10
Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

İşyeri içerisinde bulunan malzemelerin tutuştuğu yangın, kısa sürede işyerinin bin metrekareye yakın kapalı alanının tamamını sardı.

2/ 10
Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi olay yerine sevk edildi.

3/ 10
Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

İtfaiye alevlerin yoğunluğu nedeniyle yangına etkili müdahale yapmakta büyük zorluk yaşadı.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM