Bodrum'da plajlarda koronavirüs denetimi
Bodrum'da İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında plajda maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Maskelerini kollarına takıp, sosyal mesafeye dikkat etmeyenler, uyarıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı. "SağlıkİçinHepimizİçin" etiketiyle Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtti.
Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Bodrum'da da bugün saat 09.00'dan itibaren denetimler yapıldı.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz öncülüğündeki denetimlere 200 polis, 180 jandarma ekibi, zabıta, Bodrum Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon üyeleri halkın yoğun olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirdi.