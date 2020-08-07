Bodrum'da plajlarda koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı. "SağlıkİçinHepimizİçin" etiketiyle Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtti.