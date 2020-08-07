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  3. 07 Ağustos 2020 09:17

Bodrum'da plajlarda koronavirüs denetimi

Bodrum'da İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında plajda maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Maskelerini kollarına takıp, sosyal mesafeye dikkat etmeyenler, uyarıldı.

Bodrum'da plajlarda koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı. "SağlıkİçinHepimizİçin" etiketiyle Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtti. 

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Bodrum'da plajlarda koronavirüs denetimi

Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Bodrum'da da bugün saat 09.00'dan itibaren denetimler yapıldı.

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Bodrum'da plajlarda koronavirüs denetimi

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz öncülüğündeki denetimlere 200 polis, 180 jandarma ekibi, zabıta, Bodrum Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon üyeleri halkın yoğun olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirdi. 

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Bodrum'da plajlarda koronavirüs denetimi

Denetimler sırasında bazı kişilerin maskelerini kollarını taktıkları ya da denetim yapan ekipleri fark edince maskelerini taktıkları dikkati çekti.

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