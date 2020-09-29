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  3. 29 Eylül 2020 21:26

Bodrum'da yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımlar, pandemi sürecinde de hız kesmedi. Türkiye'nin turizm cenneti olarak adlandırılan Bodrum'da, 2019- 2020 döneminde otel, gayrimenkul, hastane, sağlık, spor, altyapı gibi alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı.

Bodrum'da yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti

Ülke turizminin başkenti konumundaki Bodrum'da son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımlar, pandemi sürecinde de hız kesmeyerek, devam ediyor. İlçede halen merkezi hükümet ve iş dünyası tarafından otel, gayrimenkul, hastane, sağlık, spor ve altyapı gibi alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlara son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bodrum altyapısı için aktardığı 200 milyon lira da eklendi. 

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Bodrum'da yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti

YAZ MEVSİMİNDE NÜFUS 400 BİNE ULAŞIYOR Bodrum'un resmi nüfusu kış döneminde yaklaşık 180 bin olurken, ilçede evi olan yazlıkçıların gelmesiyle yaz mevsiminde bu rakam 400 bine ulaşıyor. Ancak, salgın nedeniyle yazlıkçılar kışın da Bodrum'da kalmaya karar verince yaz nüfusu da korunmuş olacak. Turizmde yaşanan ilerleme yerli ve yabancıların ilgisini çekerken, bunun sonucunda Bodrum'a tatile gelmek, yöreden ev almak, yaşamak ve yatırım yapmak isteyenler de adeta yarışıyor. Bodrum artan taleplerle lüks ve üst segment turizmin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Bodrum'da yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti

SALGINDA KONUTA TALEP ARTTI Çok önemli markalar bölgeyi tercih ederken, Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların varlığı, yat ve ahşap tekne imalatında da Bodrum'u benzer destinasyonlardan ayırdı. Bodrum, denizi, havası, iklimi, marinaları, mavi turları ve birçok açıdan sahip olduğu benzersiz özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bölgede yıllardır atıl vaziyette yarım kalan oteller önemli yatırım grupları tarafından alınarak, yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürdü. Salgın nedeniyle ilçede ciddi bir konut talebi oldu. Turizmde ve gayrimenkulde yeni projeler hayata geçmeye başladı.

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Bodrum'da yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti

YURT DIŞINDAN YATIRIMCILAR BODRUM'A İLGİ GÖSTERIYOR Bodrum'da yatırım yapmak isteyen yabancılar, otellerin yanı sıra sağlık, fuar ve kongre turizmine yönelik yatırımlar ile kültürel yapı, yat inşaatı ve spor tesisi gibi alanlardaki yatırımlara da ilgi gösteriyor. 

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