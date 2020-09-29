Bodrum'da yatırımlar pandemi sürecinde de devam etti

Ülke turizminin başkenti konumundaki Bodrum'da son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımlar, pandemi sürecinde de hız kesmeyerek, devam ediyor. İlçede halen merkezi hükümet ve iş dünyası tarafından otel, gayrimenkul, hastane, sağlık, spor ve altyapı gibi alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlara son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bodrum altyapısı için aktardığı 200 milyon lira da eklendi.