Bodrum'a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı !

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GİBİ ÖZEL ARAÇLARA DA KISITLAMA UYGULANSIN'



Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, mart ayının ilk haftasında günlük 12 bin olan araç giriş sayısının, Bodrum'a gelmeyin çağrısından sonra 5 bine kadar düştüğünü söyledi. Başkan Aras, "Çağrımızın bir nebze olsun işe yaradığını düşünüyorum. O kadar aracın ilçemize girmesi o kadar kişinin burada kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce herkesin kendi evinde kalıp önlemleri almasını anlattım. Toplu taşıma araçlarına uygulanan kısıtlamanın sivil araçlara da uygulanması gerekiyor.