Bodrum'a bir ''yüzen saray'' daha geldi

Serveti 8 milyar dolar olduğu öğrenilen Rus milyarderin yüzen sarayı Titan, Yalıçiftlik açıklarına demirledi. 80 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı 100 milyon dolar değerindeki yat, 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli.