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  3. 18 Ağustos 2018 11:40

Bodrum'a hücum ! 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum yerli turist akınına uğradı. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi.

Bodrum'a hücum ! 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

Tatilciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum’da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum’a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

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Bodrum'a hücum ! 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

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Bodrum'a hücum ! 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

Son 5 yılın en yoğun sezonu
Verilere göre Kurban Bayramı’nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

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Bodrum'a hücum ! 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı

Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum’a yaklaşık 126 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.

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