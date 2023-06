Bodrum'a iki yeni halk plajı: Türkbükü Halk Plajı hizmete açıldı

'SÜRDÜRÜLEBİLİR, MAVİ BAYRAKLI VE ENGELLİ VATANDAŞLAR KULLANABİLİR'

Ücretsiz halk plajlarının, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların konforlu tatil yapmaları için sundukları bir hizmet olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Bunlar, her türlü imkanın olduğu, sürdürülebilir, mavi bayraklı ve engelli vatandaşlarımızdan tutun da her insanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği konforda hazırlamış plajlar. Antalya'daki plajlarımızda deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarına uygun istasyonlarımızda olmak üzere her türlü ihtiyacın düşünüldüğü yapıldığı konfor düzeyi yüksek 5 yıldız ayarında dediğimiz halk plajlarımız ve özellikle tatil bölgelerine gelen dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza bu hizmet sunulmakta. Sahile doğrudan cephesi olmayan ikinci bant otellerimizin misafirlerine de burada hizmet vermekteyiz. 2019 yılından bu yana da rağbet görmekte, halkımızın takdirini toplamaktadır. Her yıl en az 5-6 olmak üzere ülkemizin ihtiyaç olunan her bölgelerine ve bölümlerine bu halk plajlarını açacağız. İnşallah insanımıza güzel, sağlıklı ve nitelikli hizmetler sunmuş oluruz. Türkbükü plajımız 400 kadar vatandaşımıza hizmet edebilecek kapasitede. Giriş ücretsiz. Burada vatandaşlarımızın yeme-içme ve benzeri hizmetlerine piyasa koşullarına göre çok uygun fiyatlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.