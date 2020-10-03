Bodrum'a korona göçü! Yazlıkçılar nüfuslarını aldırmaya başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum'dan dönmeyen vatandaşlar Belediye Başkanı Aras’ın ''Nüfusunuzu Bodrum’a aldırın'' çağrısının ardından nüfuslarını Bodrum’a aldırmaya başladı.
176 bin 500 yerleşik nüfusu bulunan Bodrum’un (Covid-19) salgınından sonra nüfusu 400 bine çıktı. Korona virüsten kaçan vatandaşlar Bodrum’a yerleşti. Özellikle 2’inci konutu olan yazlıkçılar sonbahar gelmesine rağmen Bodrum’daki konutlarında yaşamaya devam etti.
176 bin 500 nüfusa göre gelen ödenek ile 400 bin nüfusa hizmet eden Bodrum Belediyesi bu durum karşısından tatilcilere nüfuslarını Bodrum’a aldırmalarını istedi. Nüfusun yoğunluğuna göre ödenek aldıklarına belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, kışın sıkıntı yaşanmaması için böyle bir talepte bulunduklarını açıkladı.
NÜFUSLARINI BODRUM'A ALDIRIYORLAR
Açıklamaların ardından Bodrum’da yaşamaya karar veren vatandaşlar nüfus müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu. Bazıları E-devlet üzerinden nüfus kayıtlarını ilçeye aldırırken bazıları da nüfus müdürlüğüne gelerek kayıtlarını Bodrum’a aldırdı. Bekleme sıralarındaki işlemlerin çoğunun adres kaydı olduğu görüldü.
KİRALAR İKİ KATINA ÇIKTI
Bodrum’daki ev kiraları ise neredeyse 2 katına çıktı. Nüfusa patlaması yaşayan ilçede 2+1 85 metre kare eve 5 bin lira isteyenler bu kadarına da pes dedirtti. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen ev sahiplerinin mevcut kiracılarını bile evden çıkartmak istediği öğrenildi. Yeniden evi 2 katına kiraya vermek isteyen bazı fırsatçı ev sahipleri kiracıların tepkisi ile karşılaştı.