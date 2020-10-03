Bodrum'a korona göçü! Yazlıkçılar nüfuslarını aldırmaya başladı

176 bin 500 nüfusa göre gelen ödenek ile 400 bin nüfusa hizmet eden Bodrum Belediyesi bu durum karşısından tatilcilere nüfuslarını Bodrum’a aldırmalarını istedi. Nüfusun yoğunluğuna göre ödenek aldıklarına belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, kışın sıkıntı yaşanmaması için böyle bir talepte bulunduklarını açıkladı.

