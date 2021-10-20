Bodrum'a mega yat yağdı

Yat sahiplerinin, denizinin temizliği, koylarının güzelliği ve hizmet altyapısı dolayısıyla Bodrum'u tercih ettiğini belirten Dinç, "Mega yatlarla gelenler, temiz denizimizde, koylarımızda güzel vakit geçirmek, unutulmaz anılar biriktirmek için geliyorlar.