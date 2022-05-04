Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi
Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1254 yolcu getiren, sezonun 5'inci kruvaziyeri ''Costa Venezia'', bando takımı ile karşılandı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, bayramın 3'üncü günü yolcu gemisi hareketliliği devam ediyor. İzmir Limanı'ndan gelen, İtalya bayraklı, 323 metre uzunluğundaki 'Costa Venezia' isimli gemi, sabah saatlerinde Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine demirlendi.
Gemide ağırlıklı olarak Alman, Rus, İtalyan olmak üzere toplam 1254 turist ve 1078 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen yolcular, bando ekibi tarafından karşılandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı karşılama töreninde turistler, keyifli anlar yaşadı. İlçenin tarihi yerlerini gezen turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yolcu gemisinin saat 19.00'da Yunanistan'ın Santorini Adası'na hareket edeceği belirtildi.
Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan ise sezonda toplam 150 gemi beklediklerini ifade ederek “Bodrum tarihinin en büyük gemisini bugün limanımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu beklenmekte. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan bayram tatili boyunca Bodrum'a gelen 3 kruvaziyerin toplam 2 bin 562 yabancı turist getirdiği bildirildi. (DHA)