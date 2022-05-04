Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan ise sezonda toplam 150 gemi beklediklerini ifade ederek “Bodrum tarihinin en büyük gemisini bugün limanımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu beklenmekte. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz" diye konuştu.