Bodrum'a tatilci akını başladı: Trafik kilitlendi, sahiller dolmaya başladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kurban Bayramı’na yaklaşmamızla beraber Bodrum hareketlenmeye başladı. Bodrum’da yaşayan, Bodrum’a tatile gelecek olan ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Bayram tedbirlerini Bodrum Belediyesi olarak alıyoruz. Kaymakamlığımız, emniyetimiz ve jandarmamız da güvenli bir tatil ve bayram için 24 vatandaşlarımızın hep yanında olacaklar. Zabıtalarımız da 24 saat esas alarak denetimlerini sürdürecek. Bodrum Belediyesi 7/24 görevde olacak. Vatandaşlarımız rahat bir tatil yapmalarını, rahat bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamaya çalışacağız. Kurban Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Trafik artış gösterdi, Geçtiğimiz yıllar gibi olacaktır yine, Bodrum cazibesini her zaman korur bu konuda. Bu seneki tek sıkıntımız maliyetlerin biraz yüksek olması. Maliyetler yükselince vatandaşlarımızın tatile çıkma şansıda biraz azaldı gibi görünüyor. Diğer bayramlardan biraz daha sönük geçebilir” dedi.