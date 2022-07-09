Bodrum'a tatilci akını! Onbinlerce araç giriş yaptı

Bayram süresi boyunca denetimlerin aralıksız olarak süreceğini söyleyen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, "Muğla İl Emniyet Müdürümüz ve personeli, İl Jandarma Komutanımız ve 20 binin üzerindeki kolluk gücümüzle beraber hem karada hem havada helikopter ve insansız hava araçlarımızla bayram süresince emniyet tedbirlerimizi sürdüreceğiz.