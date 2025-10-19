Bodrum'da 1,6 milyar TL'lik lüks yat sulara gömüldü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 40 milyon TL değerindeki lüks yat sulara gömüldü.
Kaynak: DHA / İHA
Gümbet Mahallesi İskelesi’nde yaşanan olayda, 30 metre uzunluğundaki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden su almaya başladı.
Dakikalar içinde yatın arka kısmı sulara gömülürken, çevredekiler durumu fark edip Sahil Güvenlik ve Bodrum Liman Başkanlığı ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede inceleme yaparak yatın tamamen batmaması için çalışma başlattı. i.
Lüks yatın kurtarılması için sabah saatlerinde operasyon düzenleneceği öğrenildi.
