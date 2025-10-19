  1. Anasayfa
  4. Bodrum'da 1,6 milyar TL'lik lüks yat sulara gömüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 40 milyon TL değerindeki lüks yat sulara gömüldü.

Kaynak: DHA / İHA
Bodrum'da 1,6 milyar TL'lik lüks yat sulara gömüldü - Resim: 1

Gümbet Mahallesi İskelesi’nde yaşanan olayda, 30 metre uzunluğundaki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden su almaya başladı. 

Bodrum'da 1,6 milyar TL'lik lüks yat sulara gömüldü - Resim: 2

Dakikalar içinde yatın arka kısmı sulara gömülürken, çevredekiler durumu fark edip Sahil Güvenlik ve Bodrum Liman Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Bodrum'da 1,6 milyar TL'lik lüks yat sulara gömüldü - Resim: 3

Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede inceleme yaparak yatın tamamen batmaması için çalışma başlattı. i.

Bodrum'da 1,6 milyar TL'lik lüks yat sulara gömüldü - Resim: 4

Lüks yatın kurtarılması için sabah saatlerinde operasyon düzenleneceği öğrenildi.

