Bodrum'da 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 12.15'te Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
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İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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Öte yandan, ekipler aynı tarihte saat 13.45'te Bodrum ilçesi açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
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İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tekne içerisindeki 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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