Bodrum’da adım atacak yer kalmadı
5 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum'a akın etti. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 1,5 milyon yerli turist ilçede uzun trafik kuyrukları oluşturdu. Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılı
Tatilciler, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve Cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.
Bodrum'a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.
Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.