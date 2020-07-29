Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu! 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Korona virüs bile engel olamadı

İlçede korona virüse karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi.