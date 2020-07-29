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  3. 29 Temmuz 2020 16:48

Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu! 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Kurban Bayramı’nı Bodrum’da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebildi.

Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu! 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Kurban Bayramı’na 2 gün kala Bodrum’a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu! 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

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Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu! 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

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Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu! 5 kilometrelik yol 45 dakika sürdü

Korona virüs bile engel olamadı
İlçede korona virüse karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi.

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