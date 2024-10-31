Bodrum'da butik otelde yangın paniği: Mahsur kaldılar

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'nin 6 aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 aracı olay yerine geldi. Yangına müdahale eden ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı.