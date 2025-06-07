Bodrum'da büyük yangın: Onlarca konteyner alevlere teslim oldu
Bodrum ilçesinde, şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, bitişiktekilere sıçradı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiktekilere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü.
İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
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İşçilerin bayram tatili nedeniyle işçilerin memleketlerine gittiği, bu nedenle konteynerlerin boş olduğu öğrenildi.
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