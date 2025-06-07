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Bodrum'da büyük yangın: Onlarca konteyner alevlere teslim oldu

Bodrum ilçesinde, şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, bitişiktekilere sıçradı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü.

Kaynak: DHA
Bodrum'da büyük yangın: Onlarca konteyner alevlere teslim oldu - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

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Bodrum'da büyük yangın: Onlarca konteyner alevlere teslim oldu - Resim: 2

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiktekilere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bodrum'da büyük yangın: Onlarca konteyner alevlere teslim oldu - Resim: 3

Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 30'a yakın konteyner zarar gördü. 

İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

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Bodrum'da büyük yangın: Onlarca konteyner alevlere teslim oldu - Resim: 4

İşçilerin bayram tatili nedeniyle işçilerin memleketlerine gittiği, bu nedenle konteynerlerin boş olduğu öğrenildi.

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