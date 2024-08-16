Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.