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Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerinin salonunda otururken tabanca ile vurulan 2 kişi, hayatını kaybetti, 4 şüpheli, geldikleri otomobille kaçtı.

Kaynak: DHA
Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi otomobille kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin yaşadığı eve geldi. Evin içerisindeki 4 kişi, bir süre sonra 2 kişiye tabancayla ateş açıp, otomobille kaçtı.

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Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu - Resim: 2

Silah sesini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu - Resim: 3

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu - Resim: 4

Ölenlerden birinin koltukta oturarak diğerinin ise yüzü sehpaya dönük olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri arıyor. (DHA)

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