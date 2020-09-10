Bodrum'da endişelendiren kuraklık! Baraj suyunun yüzde 72,5'i tükendi
Bodrum’un su kaynağı Mumcular Barajı'ndaki suyun giderek tükenmesi yerel halkı tedirgin ediyor.
Bodrum Yarımadası'nda yaşanan su sıkıntısına önlem olması için yapılan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.
18 Milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son yıllarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor.
Bu yıl da su kapasitesinin yüzde 72,5'i tükenerek baraj gölündeki su miktarı kritik seviyelere gerilemiş oldu.