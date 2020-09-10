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  3. 10 Eylül 2020 18:10

Bodrum'da endişelendiren kuraklık! Baraj suyunun yüzde 72,5'i tükendi

Bodrum’un su kaynağı Mumcular Barajı'ndaki suyun giderek tükenmesi yerel halkı tedirgin ediyor.

Bodrum'da endişelendiren kuraklık! Baraj suyunun yüzde 72,5'i tükendi

Bodrum Yarımadası'nda yaşanan su sıkıntısına önlem olması için yapılan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü.

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Bodrum'da endişelendiren kuraklık! Baraj suyunun yüzde 72,5'i tükendi

18 Milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son yıllarda su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor.

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Bodrum'da endişelendiren kuraklık! Baraj suyunun yüzde 72,5'i tükendi

Bu yıl da su kapasitesinin yüzde 72,5'i tükenerek baraj gölündeki su miktarı kritik seviyelere gerilemiş oldu.

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Bodrum'da endişelendiren kuraklık! Baraj suyunun yüzde 72,5'i tükendi

Eylül ayında bu kadar düşük olan baraj suyunun ilerleyen günlerde daha da düşeceği ifade edildi.

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