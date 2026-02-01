  1. Anasayfa
  4. Bodrum'da fırtına kabusu: Çok sayıda tekne kıyıya sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle koyda demirli toplam 8 tekne kıyıya sürüklendi. Teknelerin çarpıştığı anda yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Meteoroloji'nin fırtına uyarısında bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı. Fırtına sebebiyle Gümbet Koyu'nda demirli tekneler kıyıya sürüklendi.

İlk olarak bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli kıyıya sürüklendi. Tekneler, daha fazla hasar almaması için karaya bağlanarak sabitlendi.

Bir süre sonra bir motoryat ile bir yelkenli daha sürüklenip kıyıdaki teknelerin üzerine doğru gitti. O sırada kıyıdaki teknede bulunanlar panik yaşadı. Sürüklenen tekneler de karaya vurup birbirine çarptı.

Denizcilerin teknelerinin hasar almasını önlemek için verdiği çaba kameralara yansıdı.

