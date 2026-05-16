Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor: Konaklama ve plaj giriş ücretleri belli oldu

'BODRUM PAHALI DEĞİL'

Şahin, "Bodrum çok popüler; dünyada, ülkemizde en çok sevilen destinasyon ve Bodrum'un popülerliğini bilmeyen yok. O yüzden farklılık gösteriyor. Özellikle bazı misafirlerimiz orada olmak istiyor. Misafirlerin aldığı hizmete göre fiyat politikası değişiyor. Bu çerçevede özel plajlar, şu anda kişi başı harcama limiti olarak 2 bin TL'den başlıyor ve 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar farklılık gösterebilir. Bu ücreti ödeyerek sabahtan akşama kadar gününü geçirebiliyor, yiyip içiyor. Sürekli Bodrum inanılmaz pahalıymış gibi lanse ediliyor. Bodrum pahalı değil, herkesin ulaşabileceği, denize girebileceği, tatil yapabileceği bir bölge" diye konuştu.