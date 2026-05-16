Bodrum'da fiyatlar cep yakıyor: Konaklama ve plaj giriş ücretleri belli oldu
Dünyaca ünlü turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla plaj giriş ücretleri ve konaklama fiyatları belli oldu. Sektör temsilcileri, özel plajlardaki kişi başı harcama limitlerinin 2 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında değiştiğini belirtti.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte oteller ve plaj işletmeleri kapılarını açtı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, özel plaj işletmelerinde kişi başı harcama limitli girişlerin bu sezon 2 bin TL'den başladığını ve sunulan lüks hizmete göre 5 bin 500 TL'ye kadar yükseldiğini açıkladı.
Bu limitlerin gün boyu yeme-içme hizmetini kapsadığını vurgulayan Şahin, lüks segmentin yanı sıra belediye kafeleri, bakanlık tesisleri ve halk plajlarıyla her bütçeye uygun tatil imkanı bulunduğunu söyledi.
'HER KİTLEYE, HER MİSAFİRİMİZE BİR HİZMET VAR'
Bodrum'da özel plaj işletmelerine harcama limitli olarak girişlerin 2 bin liradan başladığını ifade eden Şahin, "Yaz geldi, bütün tesisler açmaya başladı. Özel plajlar da turizmin bir bütünü. Bodrum, 10 ayrı bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler kendilerine göre farklılık gösterebilir. Aslında her kitleye, her misafirimize bir hizmet var. Bodrum'da özel plaj hizmeti veren belediye kafeleri var, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisleri de var. Bunun yanında özel plajlar da var" dedi.
'BODRUM PAHALI DEĞİL'
Şahin, "Bodrum çok popüler; dünyada, ülkemizde en çok sevilen destinasyon ve Bodrum'un popülerliğini bilmeyen yok. O yüzden farklılık gösteriyor. Özellikle bazı misafirlerimiz orada olmak istiyor. Misafirlerin aldığı hizmete göre fiyat politikası değişiyor. Bu çerçevede özel plajlar, şu anda kişi başı harcama limiti olarak 2 bin TL'den başlıyor ve 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar farklılık gösterebilir. Bu ücreti ödeyerek sabahtan akşama kadar gününü geçirebiliyor, yiyip içiyor. Sürekli Bodrum inanılmaz pahalıymış gibi lanse ediliyor. Bodrum pahalı değil, herkesin ulaşabileceği, denize girebileceği, tatil yapabileceği bir bölge" diye konuştu.