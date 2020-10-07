Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan'ın da olduğu heyet, bölgede inceleme yaparak vatandaşların mağduriyetini tespit etti.