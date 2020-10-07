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  3. 07 Ekim 2020 10:10

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, içme suyu hattındaki bir boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yolun ortasında göçük oluşurken, çevredeki bazı evleri de su bastı. Evinde mahsur kalan bir kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Yaşanan patlamanın ardından bölgede polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan'ın da olduğu heyet, bölgede inceleme yaparak vatandaşların mağduriyetini tespit etti.

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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Evini su basan Fatma Kader, AA muhabirine, çok kısa sürede tazyikli suyun evlerine dolduğunu, kendilerini dışarıya zor attıklarını, büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Mahsur kaldığı evinden vatandaşlarca kurtarılan Menderes Erköl de kapıyı açıp dışarıya kaçamadığını, 2 kişinin yardımıyla tavan arasından kurtarıldığını anlattı.

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