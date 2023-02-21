  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bodrum'da ishale hattı patladı; evleri su bastı

Bodrum'da ishale hattı patladı; evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı. Patlama sonrası oluşan çukura düşen bir aracın kurtarıldığı bildirildi.

Bodrum'da ishale hattı patladı; evleri su bastı - Resim: 1

Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde 400'lük isale hattı patladı. Tonlarca suyun dışarı aktığı noktada büyük bir çukur oluştu. Patlama sonrası yoldan geçen otomobilin çukura düşerek mahsur kaldığı, daha sonra çekici yardımıyla kurtarıldığı bildirildi. 

1 / 12
Bodrum'da ishale hattı patladı; evleri su bastı - Resim: 2

Patlama nedeniyle caddedeki bazı evleri ve bahçelerini su bastı. Hatta giden suyu kesen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı.

2 / 12
Bodrum'da ishale hattı patladı; evleri su bastı - Resim: 3

Patlak nedeniyle Geriş, Koyunbaba, Gümüşlük ve Turgutreis bölgelerinde akşam saatlerine kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

3 / 12
Bodrum'da ishale hattı patladı; evleri su bastı - Resim: 4
4 / 12