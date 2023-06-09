Bodrum'da isyan ettiren manzara! 1.295 TL'lik ceza onları durduramadı

UYMUYORLAR, BAZI FİRMALAR İZİN ALDI

İnşaat yasağının başladığı ilk günden itibaren yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen birçok firma çalışmalarını sürdürüyor. Yarımada genelinde özellikle Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerinde inşaat çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü dikkati çekti. İnşaat firmaları işçileriyle 15 Haziran'a kadar anlaşma yaptıklarını, bu nedenle yarım kalan inşaatları tamamlamak durumunda olduklarını belirtti.