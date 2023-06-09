Bodrum'da isyan ettiren manzara! 1.295 TL'lik ceza onları durduramadı
Türkiye'nin tatil cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına rağmen bazı şantiyelerde çalışmalar devam ediyor. Son 15 günde 400 firmaya 1.295'er lira ceza kesildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bakanlık genelgesinin cezası yok hükmünde denilecek kadar düşük'' dedi.
Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, 'Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına' yönelik yasaklar kapsamında, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
Muğla İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü de 4 Mayıs'ta gönderdiği yazıyla Bodrum'da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan 'Ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınmasını' istedi. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ekipler, son 15 günde, uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 400 firma hakkında işlem yapıp Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL para cezası uyguladı.
UYMUYORLAR, BAZI FİRMALAR İZİN ALDI
İnşaat yasağının başladığı ilk günden itibaren yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen birçok firma çalışmalarını sürdürüyor. Yarımada genelinde özellikle Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerinde inşaat çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü dikkati çekti. İnşaat firmaları işçileriyle 15 Haziran'a kadar anlaşma yaptıklarını, bu nedenle yarım kalan inşaatları tamamlamak durumunda olduklarını belirtti.
Öte yandan, bazı firmaların ise Valilik'ten özel izin alarak, yapılması aciliyet gerektiren inşaat işlerini 15 Haziran'a kadar tamamlamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi. İzinli olmasına rağmen gürültü yaptığı belirlenen firmaların çalışmalarının ise durdurulduğu belirtildi.